De schaduwzijde van het Feyenoord-succes

(Elfvoetbal/BlikopNieuws) De Champions League-hymne zal volgend seizoen, voor het eerst in vijftien jaar, weer door De Kuip galmen. Het is nog maar de vraag welke elf Feyenoord-spelers er dan op het veld staan. De schaduwzijde van het huidige succes is namelijk het mogelijke vertrek van enkele basiskrachten.

Vertrek

Wie komende zomer zeker vertrekt, is de dertigjarige Eljero Elia. De aanvaller sprak zondag, na de 3-1 winst op Heracles Almelo, uit 'een andere richting op te willen'. De vleugelspeler aast op een 'mooi avontuur in het buitenland' en verwacht dat Feyenoord hem daarin zal steunen.

Elia keerde in 2015 terug op Nederlandse bodem na wat mindere jaren in het buitenland. De insteek: een stapje terug, om er later twee vooruit te zetten. Dit seizoen presteerde de Oranje-international top, met negen goals en negen assists in 24 competitieduels.

Naast Elia heeft nog geen andere basiskracht zijn vertrekwens uitgesproken. Een aantal spelers geniet echter interesse van clubs uit topcompetities en zou verleid kunnen worden tot een transfer.

Lahm-opvolger

Rick Karsdorp lijkt de meest begeerde speler van Feyenoord. De 22-jarige debuteerde dit seizoen als omgeturnde rechtsback in het Nederlands elftal, wat zijn ontwikkeling onderstreept. In april zette Karsdorp zijn handtekening onder een verbeterd contract, maar of Feyenoord hem ook werkelijk kan behouden is nog maar de vraag.

Al maanden zitten Europese topclubs namelijk op de tribune voor Karsdorp. Er is naar verluidt Italiaanse, Engelse en Spaanse belangstelling en bij het Duitse Bayern München zouden ze de verdediger zien als dé opvolger van de afzwaaiende Philipp Lahm.

Roma en Liverpool

Net als Karsdorp verlengde ook Terence Kongolo in april zijn verbintenis bij Feyenoord. De achterhoedespeler, die zowel in het centrum als op links uit de voeten kan, ligt vast tot medio 2019. De 23-jarige, die vorige zomer gelinkt werd aan Everton, gaf eerder al eens aan interesse te hebben in een buitenlands avontuur. Recent werd de naam Kongolo in één adem genoemd met AS Roma en Liverpool.

Jens Toornstra was dit Eredivisie-seizoen in 34 wedstrijden betrokken bij 24 doelpunten (veertien goals, tien assists). Alleen Nicolai Jörgensen was statistich gezien belangrijker.

Eerder gaf Toornstra aan dat komende zomer een 'heel mooi moment' kan zijn voor een transfer. Zondag, na het behalen van het kampioenschap, noemde de middenvelder het legioen en de sfeer in De Kuip als redenen om toch te blijven. Maar wat doet Toornstra werkelijk bij een financieel aantrekkelijke aanbieding?

Afhankelijke Berghuis

Een langer verblijf van Steven Berghuis is zeker niet uitgesloten, al is de fluwele buitenspeler afhankelijk van zijn oorspronkelijke werkgever Watford. Feyenoord huurde Berghuis dit seizoen van de Engelse club. Nu de titel binnen is, kan de Rotterdamse leiding om de tafel met Watford. "Ik vertrouw erop dat het wel goed komt", zei Berghuis gisteren.

Nicolai Jörgensen kwam medio 2016 zonder al te hoge verwachtingen binnen bij Feyenoord. Nu, bijna een jaar later, is de spits de Most Valuable Player. Betrokken bij 34 doelpunten (21 goals, dertien assists) in 32 competitieduels, staat de Deen ongetwijfeld op de radar bij alle topclubs. Zelf zegt hij te blijven. "De kans dat ik volgend seizoen nog bij Feyenoord speel is heel groot", zei Jörgensen eind april. Maar wat als er ineens een dikke cheque op de deurmat valt?

Stoppende Kuyt?

Last but not least is Dirk Kuyt. Met drie goals tegen Heracles vervulde de 36-jarige aanvaller een heldenrol in de laatste wedstrijd van het seizoen. De kans dat Kuyt zijn kicksen aan de wilgen hangt, lijkt redelijk groot. Zeker gezien zijn uitspraken in de afgelopen 24 uur. "Fysiek ben ik inderdaad nog topfit, maar geestelijk is het wel heel zwaar geweest", aldus Kuyt tegenover De Telegraaf.