AZ of FC Utrecht, wie gaat Europa in?

(ELF-Voetbal/BlikopNieuws) De finalisten van de play-offs om Europees voetbal zijn bekend. FC Utrecht en AZ nemen het tegen elkaar op in de strijd om een Europees ticket. Donderdag 25 mei om 20:45 uur staat de eerste finale op het programma. De heenwedstrijd wordt afgewerkt in Alkmaar.

Beide duels waren na één wedstrijd al min of meer beslist. SC Heerenveen kon geen kracht meer opbrengen na de 1-3 nederlaag in eigen huis en ook FC Groningen was na de 4-1 afstraffing tegen AZ niet meer in staat het tij te keren. AZ won opnieuw met dezelfde ruime cijfers van de club uit Groningen: 4-1. FC Utrecht moet het doen met een meer bescheiden overwinning. De ploeg van Erik ten Hag won de return in Stadion Galgenwaard met 2-1.

FC Utrecht

Niemand zal ontkennen dat FC Utrecht een Europees ticket verdient op basis van de prestaties in de Eredivisie. Mocht Erik ten Hag met zijn team Europa ingaan, zal hij het moeten doen zonder zijn topscorer. Sébastien Haller vertrekt na drie seizoenen in de Domstad naar Eintracht Frankfurt. De Franse targetman speelde 95 duels in het shirt van FC Utrecht, waarin hij vijftig keer scoorde.

AZ

Voor AZ was het een seizoen van uitersten. Na een prima eerste seizoenshelft stortte de ploeg van John van den Brom in als een kaartenhuis. Met een blunderende Tim Krul in de hoofdrol kenden de Alkmaarders een enorme dip in februari. Van de eerste zes duels die Krul in het doel stond bij AZ werd er slechts één winnend afgesloten. Ook de verloren bekerfinale blijft een domper op het wisselvallige seizoen. AZ wil zich ongetwijfeld revancheren met het winnen van de play-offs.

Een opvallende doelpuntenmaker aan de kant van AZ is Calvin Stengs. Het talent speelde een geweldige wedstrijd en beleeft daarmee een zeer geslaagde week. Eerder speelde hij trainer John van den Brom nog schaamteloos door de stokken. De jonge dribbelaar gaf vandaag absoluut zijn visitekaartje af aan het Nederlandse voetbalpubliek.