Advocaat in aanloop naar Luxemburg bij Oranje

Bondscoach Dick Advocaat sluit dinsdag 6 juni aan bij het Nederlands elftal. De spelersgroep start die dag in Noordwijk de voorbereiding op het WK-kwalificatieduel met Luxemburg. Ook assistent-bondscoach Ruud Gullit meldt zich die dinsdag in Noordwijk. Fred Grim en Frans Hoek nemen tot die tijd de technische honneurs bij Oranje waar.

Het Nederlands elftal vertrekt zaterdag 27 mei voor een trainingskamp naar het Portugese Lagos. Woensdag 31 mei staat in Agadir een oefenwedstrijd tegen Marokko op het programma. Eerste pinksterdag, zondag 4 juni, is Ivoorkust in Stadion Feijenoord de sparringpartner. De aftrap in Rotterdam is om 19.30 uur. Het WK-kwalificatieduel tussen Nederland en Luxemburg, wanneer Advocaat en Gullit voor het eerst op de bank zitten, wordt gespeeld op vrijdag 9 juni. Deze ontmoeting vindt vanaf 20.45 uur plaats in de Kuip.