Ajax verliest van Machester United

(ELF-Voetbal/BlikopNieuws) Ajax is er vanavond niet in geslaagd om geschiedenis te schrijven. De underdog wist niet te stunten tegen het grote Manchester United. De finale waar heel Amsterdam weken naar uitkeek, eindigde in een teleurstelling. Toch zijn er zeker niet alleen negatieve punten te noemen.

Want met overwinningen op onder andere FC Kopenhagen, Schalke 04 en Olympique Lyon heeft Ajax zeker weten te overtuigen in Europa. Sinds de UEFA Cup-winst van Feyenoord in 2002 was er geen club die het zo ver wist te schoppen. Lang leefde het idee dat Nederlandse teams door de rol van geld in het moderne voetbal op grote toernooien nauwelijks meer een rol zouden spelen. En als we de inkomsten van de Europese clubs van het vorige seizoen erbij pakken, wordt nog een benadrukt hoe knap de prestatie van Ajax is.

Jaarlijks brengt Deloitte, een groot internationaal bedrijf op gebied van financiële dienstverlening, de Money League uit. Dit is een overzicht waarin de rijkste voetbalclubs ter wereld naar voren komen. Dit gebeurt op basis van inkomsten, omdat verdere cijfers bij veel clubs niet bekend zijn.

Ajax mag dan de rijkste club van Nederland zijn, maar in de top dertig van deze Money League komt de club niet voor. Dat betekent dat het andere Europa League-deelnemers, onder wie de door de Amsterdammers verslagen ploegen Olympique Lyon en Schalke 04, voor zich moet dulden. Olympique Lyon staat op 24, Schalke op plek veertien. De nummer één van de lijst? Europa League-winnaar Manchester United. En als ploeg uit een 'kleine' competitie met 0-2 verliezen van de ploeg met de grootste begroting ter wereld is geen schande.

Transferzomer

De succesvolle Europese campagne van Ajax was voor veel spelers uit de jonge selectie een kans om zich in de kijker te spelen. En hoewel het voor de club misschien vervelend is om veel talenten kwijt te raken, betekent dit wel dat ze op hoge transferbedragen kunnen rekenen. Europese ervaring is immers veel waard. Bovendien heeft de hele wereld nu kunnen zien waar spelers als Dolberg, Sanchez en Onana toe in staat zijn, dus ook concurrentie op de markt zal de prijs mogelijk nog verder omhoog kunnen drijven.