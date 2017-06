Michael Reiziger aangesteld als trainer Jong Ajax

Assistent-trainer Sparta

De op 3 mei 1973 in Amstelveen geboren Reiziger is sinds het seizoen 2014-2015 werkzaam als assistent-trainer bij het eerste elftal van Sparta Rotterdam. De 72-voudig international was daarvoor actief als trainer van Sparta O17 en maakte namens de KNVB tevens deel uit van de technische staf van Oranje O17.

De oefenmeester speelde in de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde op 21 april 1990 in Ajax 1. Na een verhuurperiode aan FC Volendam (1992-1993) en FC Groningen (1993-1994), speelde hij de volgende twee seizoenen bij Ajax in het succesvolle elftal onder trainer Louis van Gaal.

AC Milan en FC Barcelona

Met dit team won hij vele prijzen waaronder de UEFA Champions League, de Wereldbeker en twee landskampioenschappen. In totaal speelde de verdediger 93 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. In 1996 vertrok hij naar AC Milan en speelde vervolgens zeven seizoenen voor FC Barcelona. Via Middlesbrough FC en PSV sloot Reiziger zijn loopbaan als speler in 2007 af.

'Volgende stap in mijn carrière'

Michael Reiziger: 'Het is geweldig om terug te keren naar de club waar het voor mij allemaal begonnen is en ik bovendien mijn grootste successen heb behaald. De afgelopen jaren heb ik als assistent bij Sparta flink wat ervaring opgedaan op trainersgebied. Het kampioenschap in de Jupiler League was prachtig en afgelopen jaar hebben wij ons gehandhaafd in de Eredivisie. Nu is het tijd voor een volgende stap in mijn carrière. Bij Jong Ajax krijg ik te maken met de grootste talenten van het land, ik kan niet wachten om met hen aan de slag te gaan.'

Edwin van der Sar

Algemeen directeur Edwin van der Sar: 'Het is mooi dat Michael Reiziger komend seizoen aan het roer staat van ons beloftenelftal. Met hem halen wij een echte Ajacied binnen. Hij is een jonge, talentvolle trainer die de jeugdopleiding zelf heeft doorlopen en de club goed kent. Het is voor ons van belang dat de overgang van spelers in de bovenbouw naar Jong Ajax en daarna naar de A-selectie, op een goede manier verloopt'.

'In dat proces gaat Michael een belangrijke rol spelen, net zoals Marcel Keizer dat afgelopen seizoen deed. In overleg met Reiziger hopen wij op korte termijn een assistent aan te stellen, George Ogararu volgt het komende jaar namelijk de opleiding Coach Betaald Voetbal in Roemenië. Dat is niet te combineren met het drukke programma in de Jupiler League', aldus Van der Sar.