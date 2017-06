Ajax en Reading FC bereiken overeenstemming over Pelle Clement

Clement werd op 19 mei 1996 geboren in Haarlem. De aanvallende middenvelder speelde sinds 2006 in de jeugdopleiding van Ajax. Op 26 oktober 2016 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal in de KNVB Beker wedstrijd Kozakken Boys – Ajax (1-6). In totaal speelde Clement vier officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Ajax, hij scoorde daarin drie keer.



Op 8 mei 2015 maakte de voormalig jeugdinternational zijn debuut in het betaald voetbal voor Jong Ajax in de Jupiler League wedstrijd Ajax – FC Oss (1-1). Voor het beloftenelftal kwam Clement in totaal 54 keer officieel uit en maakte daarin zes doelpunten.