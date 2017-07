Nouri ligt op de intensive care, maar is buiten levensgevaar

Abdelhak Nouri is tijdens een oefenduel van Ajax tegen Werder Bremen in elkaar gezakt.

Enige tijd was niet bekend wat er met de 20-jarige speler aan de hand is. Er was een ambulance op het veld. Langs de kant waren spelers en staf in afwachting. Ajax laat weten dat er sprake was van hartritmestoornissen. Nouri ligt op de intensive care, maar is buiten levensgevaar. Hij is stabiel, heeft hartslag & wordt in slaap gehouden.

De selectie was in Oostenrijk voor een trainingskamp, maar is inmiddels al weer terug in Nederland. De arts van Ajax blijft bij Nouri in het het ziekenhuis, zo melden verschillende media zondag.