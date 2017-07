Ajax en Crystal Palace bereiken overeenstemming over Jairo Riedewald

Riedewald werd op 9 september 1996 geboren in Haarlem. De linksbenige speler speelde sinds 2007 in de jeugdopleiding van Ajax. Op 19 december 2013 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal in de bekerwedstrijd IJsselmeervogels - Ajax (0-3). In totaal speelde Riedewald 93 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en maakte daarin drie doelpunten. Met Ajax werd hij in 2014 landskampioen.