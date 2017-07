Oranje vrouwen naar de halve finales

De doelpuntenmakers waren van Lieke Martens en Vivianne Miedema. Oranje begon sterk aan de wedstrijd en was al een paar keer dicht bij een treffer geweest. In de laatste 10 minuten van de wedstrijd kwam Zweden sterk terug en kreeg wat kansen die onbenut bleven. Later vanavond wordt bekend of Nederland in de halve finale moet spelen tegen Engeland of Frankrijk. Deze wedstrijd wordt donderdag gespeeld in Enschede.