Geen 222 miljoen, maar bijna 600 miljoen: dit kost Neymar PSG écht

(Elfvoetbal/BlikopNieuws) Voetballers stegen de voorbije jaren sneller in waarde dan grachtenpanden in Amsterdam. Zelfs een transferclausule van 222 miljoen euro blijkt onvoldoende om kooplustige geldschieters af te schrikken. En die recordafkoopsom van Neymar is nog maar een schijntje vergeleken bij de totale investering die Paris Saint-Germain voor de Braziliaanse ster overheeft.

Zelfs de meest hardnekkige ontkenner van een aanstaande Neymar-transfer zal zijn toon woensdagochtend matigen. Via de officiële kanalen meldt FC Barcelona dat de door PSG begeerde dribbelaar met toestemming van trainer Ernesto Valverde ontbreekt tijdens de ochtendtraining van de Catalanen.

Neymar was woensdagochtend wel degelijk aanwezig op het trainingscomplex. In de 43 minuten tussen zijn aankomst en vertrek in een auto met geblindeerde ramen nam hij naar verluidt afscheid van de spelersgroep waarmee hij de voorbije jaren talrijke successen vierde.

Bijna 600 miljoen

Terwijl het transferrecord voor een Nederlandse speler al sinds 2000 in handen is van Marc Overmars (veertig miljoen), rijzen bedragen op de internationale transfermarkt de laatste jaren de pan uit. FC Barcelona heeft recht op 222 miljoen euro voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst met Neymar, die de geldschieters uit Qatar nog veel meer geld kost.

Qatar Investment Authority (QIA) is de moverende kracht achter wat inmiddels de transfer van de eeuw is gedoopt. Als eigenaar van PSG hoopt QIA de Financial Fair Play (FFP)-reglementen te omzeilen door middel van een ingewikkelde betalingsconstructie. Niet PSG, maar Neymar betaalt de afkoopsom van 222 miljoen, mogelijk gemaakt door een contract ter waarde van 300 miljoen euro tussen Neymar en QIA. PSG blijft zodoende buiten schot, zo luidt het plan.

De UEFA liet eerder bij monde van Andrea Traverso al weten die constructie nauwgezet te zullen onderzoeken. "Zo'n transfer heeft een grote impact op de financiën van een club. PSG zal moeten bewijzen dat het gedurende drie jaar geen verliezen lijdt van dertig miljoen euro of meer", aldus de directeur van het FFP-programma.

Maar wat kost het totale Neymar-project QIA (via alle omwegen) nou echt? Afkoopsom arbeidsovereenkomst: 222.000.000, tekengeld Neymar:36.000.000, bruto jaarsalaris 5 x 60.000.000 = 300.000.000. Totaal 558.000.000, bijna 600 miljoen dus.