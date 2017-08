Geweldig! Nederlandse vrouwenploeg is voor het eerst Europees Kampioen

In de finale heeft Oranje Denemarken met 4-2 weten te verslaan en is Nederland Europees kampioen.

De wedstrijd begon al snel met een achterstand voor Nederland. De Denen kregen een penalty toen een Deense speler in het strafschopgebied over het been van Van Es ging.

Maar de achterstand werd snel verwerkt door een goal van Van de Sanden gevolgd door een tweede goal door Lieke Martens. Toch wist Nederland niet te voorkomen dat ook Denemarken opnieuw scoorde en ging men de rust in met gelijk spel.

In de tweede helft krijgt Stephanie van der Gragt geel na een overtreding op Harder. Denemarken krijgt een vrije trap, maar Van Veenendaal vangt de bal.

In de laatste vier minuten van de wedstrijd is iedereen in het stadion gaan staan. Vivianne Miedema beslist de finale, ze maakt er 4-2 van.