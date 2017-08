Contractverlenging Carel Eiting bij Ajax

De nieuwe verbintenis gaat met terugwerkende kracht in per 1 juli 2017 en loopt tot en met 30 juni 2022.

Eiting werd geboren op 11 februari 1998 in Amsterdam. De verdedigende middenvelder speelt sinds 2007 in de jeugdopleiding van Ajax. Op 26 oktober maakte de speler zijn debuut in het eerste elftal in de wedstrijd om de KNVB Beker, Kozakken Boys – Ajax (1-6). Hij speelde tot nu toe één officiële wedstrijd in het eerste elftal van Ajax.