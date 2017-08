Waarom Fosu-Mensah op één lijn zit met De Boer

Fosu-Mensah komt komend seizoen op huurbasis uit voor Crystal Palace. De verdediger wordt tijdelijk overgenomen van Manchester United, waar hij op jonge leeftijd veel speeltijd kreeg maar onder José Mourinho buiten beeld raakte. De Nederlander zwierf langs allerlei posities, maar voelt zich het meest op zijn plek als defensieve middenvelder.

Bij Crystal Palace kan Fosu-Mensah in de voetsporen treden van Mathieu Flamini, die Crystal Palace deze zomer heeft verlaten. Ook hij mikte op een plek als defensieve middenvelder. In de huidige selectie heeft Mensah in principe alleen concurrentie van de 21-jarige Hiram Boateng, maar het is net hoe De Boer wil gaan spelen.

4-3-3

De Boer speelt het liefst in een 4-3-3-formatie met de punt naar voren en daarin zal geen plek zijn voor een defensieve middenvelder. Toch vergt spelen in de Premier League wellicht een andere speelstijl. Wat Fosu-Mensah meeheeft, is dat hij op meerdere posities uit de voeten kan. Hij is multi-inzetbaar en van dat soort spelers houdt de oefenmeester.

Het is misschien wel de reden waarom hij Jairo Riedewald heeft besloten mee te nemen naar Engeland. De verdediger werd onder De Boer ook weleens als verdedigende middenvelder ingezet. De Boer liet Riedewald vlak na z'n achttiende verjaardag debuteren in de hoofdmacht van Ajax. Dat was in een aanvallende positie van waaruit de debutant gelijk scoorde.

De Boer kan goed omgaan met jonge jongens die nog alle kanten op kunnen in hun ontwikkeling. Hij heeft het in zich om op het goede moment streng te zijn. En hij is niet bang om talenten die het goed doen voor de leeuwen te gooien. Zoals Louis van Gaal dat deed met Fosu-Mensah in zijn tijd bij Manchester United.