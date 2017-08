Voetbalsters krijgen A-status NOC*NSF

Zij krijgen de beschikking over een pakket aan voorzieningen, zoals verzekeringen, vervoersmogelijkheden, studieregelingen, carrièrebegeleiding na de topsport, onkostenvergoedingen en een mogelijke aanvulling op hun inkomen. Uitgangspunt om in aanmerking te komen voor een A-status is een mondiale top-8 prestatie tijdens een WK, Olympische Spelen of een ander internationaal topsportevenement dat wat betreft deelnemersveld en geleverde competitie gelijk is aan een WK.

A-status jaar geldig

KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee: "Ere wie ere toekomt. Dit is echt een bekroning van de geweldige prestaties van onze dames. Met deze A-status zullen de OranjeLeeuwinnen ook in de toekomst vast onze verwachtingen blijven overtreffen."

De A-status is geldig voor een jaar. NOC*NSF en de KNVB bekijken nu welke prestatienormen er gelden voor het verlengen van de A-status na afloop van dat jaar. Ook in 2009, toen Oranje op het EK in Finland de halve finale haalde, verkreeg de ploeg de A-status.

Nederland kroonde zich zondag in Enschede door een 4-2 zege op Denemarken voor het eerst in de geschiedenis tot Europees kampioen.