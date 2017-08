Sánchez voor 40 miljoen van Ajax naar Tottenham Hotspur FC

40 miljoen

Met de overgang is een transfersom gemoeid van EUR 40 miljoen, het bedrag kan oplopen tot EUR 42 miljoen. De verdediger stond nog tot en met 30 juni 2021 onder contract bij Ajax.

Colombia

Sánchez werd op 12 juni 1996 geboren in Caloto, Colombia. De international maakte op 13 augustus 2016 zijn debuut voor Ajax in de Eredivisie wedstrijd Ajax – Roda JC (2-2). Hij speelde in totaal 46 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en maakte daarin 6 doelpunten.

Overmars

Directeur spelersbeleid Marc Overmars: “De afgelopen week zijn veel gesprekken gevoerd met de zaakwaarnemers van Davinson en met Spurs. Lang leek het er op dat we er niet uit zouden komen. Eigenlijk wilden wij hem helemaal niet laten gaan, dat speelde ook mee. Toen we op dit enorme bedrag uit kwamen en duidelijk was dat Davinson zou vertrekken, heb ik met mijn collega’s binnen de clubleiding overlegd over de komende weken. Wij hebben gezamenlijk besloten dat voor ons de transferperiode, wat betreft uitgaande transfers, nu gesloten is. Wij laten niemand meer gaan.”