Waarom PSV niet blij wordt van een bezoekje aan Breda

(Elfvoetbal/BlikopNieuws) NAC Breda is terug in de Eredivisie en speelt zondagmiddag haar eerste thuiswedstrijd van het seizoen. PSV komt op bezoek in het Rat Verlegh Stadion en zal zeker niet gerust zijn op een goede afloop van het bezoek aan Breda. Dat maken de cijfers van de vorige ontmoetingen pijnlijk duidelijk voor de Eindhovenaren.

Het Brabantse onderonsje tussen NAC Breda en PSV stond al vaak op het programma. Na de degradatie van de Bredanaars in 2015 moest De Parel van het Zuiden het even doen met wedstrijden tegen Jong PSV, maar inmiddels komt het vaandelteam van PSV weer op bezoek.

NAC Lastige tegenstander

De laatste jaren blijkt NAC Breda een lastige tegenstander voor de ploeg uit De Lichtstad. Terwijl in het eigen Philips Stadion de klus meestal eenvoudig geklaard wordt, is dat allerminst zo op bezoek in het Rat Verlegh Stadion. Van de laatste tien ontmoetingen in Breda won NAC liefst zes keer. Slechts twee keer ging de zege mee naar Eindhoven en even vaak bleef het bij een gelijkspel.

Fred Rutten

De wedstrijd tussen NAC Breda en PSV in maart 2012 betekende het einde van trainer Fred Rutten. PSV kwam nog op voorsprong door een treffer van Georginio Wijnaldum, maar Santi Kolk (twee keer) en Anthony Lurling bezegelde het lot van Rutten. In de weken daarvoor ging PSV al onderuit tegen FC Twente (2-6) en Valencia CF (2-4) en de wedstrijd tegen NAC bleek voor het bestuur van de Eindhovenaren de druppel. Bij thuiskomst op de Herdgang uitte de supporters hun onvrede over het vertoonde spel en bleek de positie van Rutten onhoudbaar. Onder interim-trainer Phillip Cocu sloot PSV het seizoen af op de tweede plaats achter landskampioen AFC Ajax.

Februari 2015

Op dinsdag 3 februari 2015 speelden beide ploegen voor de laatste keer tegen elkaar in Breda. Destrijd kreeg Jetro Willems al na een minuut een rode kaart, maar zag hij zijn ploeg toch winnen. Doelpunten van Memphis Depay en Wijnaldum zorgden voor een 0-2 overwinning. Drie spelers, die destijds bij PSV speelden, staan nu onder contract bij tegenstander NAC Breda. Rai Vloet, Menno Koch en Olivier Rommens braken niet door in Eindhoven en zullen tegen hun oude werkgever graag laten zien wel degelijk van waarde te kunnen zijn. Vloet en Koch speelden tegen Vitesse negentig minuten terwijl Rommens de gehele wedstrijd op de bank bleef.