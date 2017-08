Oranje dames pakken EK-hockeytitel in Amstelveen

Zaterdagavond is het Nederlandse damesteam in Amstelveen Europees Kampioen geworden op het EK Hockey. De dames van Oranje wonnen met 3-0 van België.

In het eerste kwart wisten de Oranjedames 1 keer de Belgische keepster te passeren waardoor Nederland op een 1-0 voorsprong kwam. In het tweede en derde kwart kwamen beide teams niet tot scoren.

Vierde kwart

Pas in het vierde kwart viel er weer een doelpunt gemaakt door Kelly Jonker die Oranje daarmee op een solide 2-0 voorsprong bracht. In de laatste minuten van de finalewedstrijd voegde de Belgische keepster zich bij haar teamgenoten op het veld om in een ultieme poging te proberen het tij te keren maar door een overtreding aan Belgische zijde wist Ireen van den Assem een door de scheidsrechter gegeven strafbal te benutten en bracht daarmee de uiteindelijke eindstand op 3-0.

Afgevaardigden kabinet

Minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en staatssecretaris Jetta Klijnsma van SZW waren namens het kabinet aanwezig bij de damesfinale van het EK Hockey in het Wagener Stadion.

Zondag Herenfinale

Minister Edith Schippers van Sport is op zondag aanwezig bij de herenfinale. Ook de oranje mannen nemen het in de eindstrijd om 16.00 uur op tegen onze zuiderburen. Eerder was Schippers aanwezig bij de openingswedstrijd van de dames tussen Nederland en Spanje op 18 augustus. Het EK Hockey in Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie voor topsportevenementen van het ministerie van VWS.