Aké niet naar Noordwijk, Martins Indi opgeroepen

De verdediger van AFC Bournemouth heeft gisteren tijdens de competitiewedstrijd van zijn club tegen Manchester City een enkelblessure opgelopen. Bondscoach Dick Advocaat heeft in zijn plaats Bruno Martins Indi (Stoke City) oproepen, waardoor de selectie blijft bestaan uit 24 spelers. Dit meldt de KNVB zondagavond.

Het Nederlands elftal speelt donderdag 31 augustus de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. De aftrap in Stade de France in Saint-Denis is om 20.45 uur. Zondag 3 september ontmoet Oranje vanaf 18.00 uur Bulgarije in de Amsterdam ArenA. Ook dit treffen is in het kader van 2018 FIFA WC Russia.