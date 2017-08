Siem de Jong tekent voor 3 jaar bij Ajax

Ajax heeft overeenstemming bereikt met Siem de Jong en Newcastle United over de overgang van de speler naar Amsterdam. 'Hij tekende maandag in Amsterdam een contract voor drie seizoenen, tot en met 30 juni 2020', zo laat Ajax maandag weten.

Terug bij Ajax

De Jong werd op 28 januari 1989 geboren in Aigle, Zwitserland. De aanvallende middenvelder speelde in de periode 2005 tot en met 2014 ook al bij Ajax. Hij maakte op 26 september 2007 zijn debuut in het eerste elftal tijdens de KNVB Bekerwedstrijd Kozakken Boys – Ajax (1-2).

244 wedstrijden

De Jong speelde destijds 244 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en maakte daarin 78 doelpunten. Hij won met de club in 2010 de KNVB Beker en werd met Ajax bovendien vier keer landskampioen (2011, 2012, 2013, 2014). In 2013 won hij tevens de Johan Cruijff Schaal.

Voor Newcastle United speelde Siem de Jong 21 wedstrijden waarin hij één keer scoorde. Vorig seizoen kwam hij op huurbasis uit voor PSV.