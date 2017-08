Timothy Fosu-Mensah naar Oranje

Bondscoach Dick Advocaat heeft Timothy Fosu-Mensah toegevoegd aan de Oranje-spelersgroep. Fosu-Mensah, die oorspronkelijk door KNVB-coach Art Langeler was geselecteerd voor Jong Oranje, meldt zich vanavond in Noordwijk.

Crystal Palace-verdediger is uit voorzorg bij de selectie gehaald, omdat Kenny Tete (Olympique Lyon) last heeft van zijn knie. Tete blijft vooralsnog wel bij de groep die zich voorbereidt op de WK-kwalificatieduels met Frankrijk en Bulgarije.

Voor Fosu-Mensah is het zijn eerste uitverkiezing voor het ‘grote’ Oranje.

Het Nederlands elftal speelt donderdag (31 augustus) tegen Frankrijk. De aftrap in Stade de France in Saint-Denis is om 20.45 uur. Drie dagen later, zondag 3 september, treedt de ploeg van bondscoach Dick Advocaat in de Amsterdam ArenA vanaf 18.00 uur aan tegen Bulgarije.