Oranje incasseert grootste nederlaag sinds 1961

(Elfvoetbal/BlikopNieuws) Het Nederlands elftal ging donderdagavond keihard onderuit in Parijs. Thuisland Frankrijk was met maar liefst 4-0 te sterk. Thomas Lemar (twee keer), Antoine Griezmann en invaller Kylian Mbappé zorgden voor de doelpunten.

Rood voor Strootman

Oranje speelde bovendien bijna een halfuur met tien man. Kevin Strootman incasseerde kort achter elkaar twee gele kaarten en mocht voortijdig gaan douchen. De grootste kans was voor Arjen Robben, die een voorzet van Quincy Promes tegendraads wilde inkoppen.

Zondag tegen Bulgarije

De aanvoerder van Oranje trof echter een terugsprintende Fransman. Nederland, dat zich in theorie nog steeds kan plaatsen voor het WK, speelt zondag in Amsterdam tegen Bulgarije. Winst is noodzakelijk om het sprankje hoop levend te houden.