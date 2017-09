F1 Singapore voor Verstappen al in eerste bocht geëindigd

Waarschijnlijk de kortste race die Max Verstappen ooit heeft gehad, zondag lag de Limburgse F1-coureur er in de eerste bocht al uit toen hij werd aangetikt door Ferrari-coureur Kimi Raikkonen. Verstappen kwam naast de baan terecht en kon niet meer verder rijden.

Raikkonen en Vettel ook uitgevallen

Ook Raikkonen zelf en zijn teamgenoot Sebastian Vettel vielen uit. De twee Ferrari-coureurs kwamen al direct bij de start met elkaar in aanraking waardoor ook Verstappen vervolgens door Raikkonen twee keer werd aangetikt.

7 keer uitgevallen

Verstappen startte zondagmiddag even na 14.00 uur Nederlandse tijd vanaf de tweede plek. Eerdere dit F1-seizoen kreeg Verstappen ook al te maken met uitval. Vandaag was het de zevende keer. In de eerdere races waren vooral technische problemen en een lekke band de oorzaak van het vroegtijdig beëindigen van de race.