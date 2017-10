Strafschoppen FC Lisse - HSV Hoek worden 11 oktober overgenomen

Het besluit van de KNVB van 25 september 2017 om de strafschoppenserie tussen FC Lisse en HSV Hoek opnieuw te laten nemen blijft in stand. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist.

Strafschoppenserie

FC Lisse won in de eerste ronde van de KNVB-beker van HSV Hoek na het nemen van strafschoppen De scheidsrechter liet de eerste tien strafschoppen niet om en om nemen, maar volgens het zogenaamde ABBA-systeem. Vervolgens heeft de scheidsrechter de strafschoppen weer om en om laten nemen. De KNVB besloot, na bezwaar van HSV Hoek, dat de strafschoppen opnieuw genomen moeten worden. FC Lisse stapte daarop naar de rechter omdat zij direct toegelaten wil worden tot de tweede ronde van het bekertoernooi.

Opnieuw nemen

De rechtbank bepaalt nu dat het besluit van de KNVB in stand blijft en de strafschoppen opnieuw genomen moeten worden op woensdag 11 oktober. Op de zitting gaven partijen aan het liefst zo snel mogelijk een uitspraak te willen in verband met de voorbereidingen. De rechtbank heeft daarom vandaag in een verkort vonnis uitspraak gedaan, een zogenoemd kop-staart-vonnis. De nadere motivering van de beslissing volgt binnenkort.

KNVB

'Woensdag 11 oktober om 21.00 uur wordt op Sportpark Ter Specke in Lisse de strafschoppenserie tussen FC Lisse en HSV Hoek opnieuw genomen. De winnaar speelt op woensdag 25 oktober om 18.30 uur in de 2e ronde van de KNVB Beker een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo', zo laat de KNVB vrijdag weten.