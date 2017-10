Nederland ondanks 2-0 winst uitgeschakeld voor het WK

Het is Oranje dinsdagavond niet gelukt om met de broodnodige 7-0 van Zweden te winnen. De teller kwam niet verder dan 2 doelpunten en daarmee is Nederland officieel uitgeschakeld voor het WK van 2018 in Rusland.

Afscheid Robben

Arjen Robben was de man van de avond. Niet alleen omdat hij de maker was van de enige twee doelpunten die al in de eerste helft viel maar ook omdat dit zijn laatste wedstrijd was waar hij het Oranjeshirt droeg.

Geen 'hattrick' voor Robben

De Zweden gooiden zoals van te voren werd verwacht de boel dicht en vertraagden het voetbalspel op elk moment dat dat kon. Uiteindelijk lukte het in de tweede helft niet, ondanks verwoedde pogingen van met name Arjen Robben, om nog eens te scoren in het Zweedse doel en zijn 'hattrick' te maken.