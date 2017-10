Max Verstappen eerste bij Grand Prix Mexico

Al vanaf het begin van de race had Verstappen van Red Bull Racing een leidende positie en had hij geen moeite om deze positie te behouden. Het is de derde overwinning voor de 20-jarige Verstappen. Zijn eerste zege haalde hij in Spanje, zijn tweede Formule 1-zege was begin oktober in Maleisië. En nu dan de Grote Prijs van Mexico. Dit melden meerdere media zondag.

De Nederlander startte zondag vanaf de tweede plaats en trok de race in de eerste bocht al naar zich toe. Hij passeerde Sebastian Vettel (Ferrari) aan de buitenkant en wist zowel Vettel als Hamilton op afstand te houden. Max Verstappen werd eerste. Op de tweede plaats eindigde Bottas (Mercedes) en derde werd Raikkonen (Ferrari).