Bondscoach Advocaat met 25 spelers onderweg naar Aberdeen en Boekarest

Afvallers

Van de voorselectie, die bestond uit 32 spelers, ontvingen Patrick van Aanholt, Eljero Elia, Daryl Janmaat, Davy Klaassen, Jeremain Lens, Maarten Stekelenburg, Jens Toornstra en Stefan de Vrij geen uitnodiging. Tottenham Hotspur-sluitpost Michel Vorm, die niet op de voorlopige lijst stond, komt maandag wel naar Noordwijk.

De spelersgroep voor de wedstrijden tegen Schotland en Roemenië:

Doel

Jasper Cillessen (Barcelona), Michel Vorm (Tottenham Hotspur), Jeroen Zoet (PSV).

Verdediging

Nathan Aké (Bournemouth), Virgil van Dijk (Southampton), Wesley Hoedt (Southampton), Matthijs de Ligt (Ajax), Karim Rekik (Hertha BSC), Kenny Tete (Olympique Lyon), Joël Veltman (Ajax).

Middenveld

Donny van de Beek (Ajax), Daley Blind (Manchester United), Marco van Ginkel (PSV), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Wesley Sneijder (OGC Nice), Kevin Strootman (AS Roma), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanval

Ryan Babel (Besiktas), Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting CP), Vincent Janssen (Fenerbahçe), Jürgen Locadia (PSV), Quincy Promes (Spartak Moskou).

Het Nederlands elftal reist eerst naar Aberdeen, waar donderdag 9 november de vriendschappelijke ontmoeting met Schotland op het programma staat. De aftrap in het Pittodrie Stadium is om 19.45 uur lokale tijd (20.45 uur in Nederland).

Oranjes laatste wedstrijd in 2017 – uit tegen Roemenië – wordt op dinsdag 14 november gespeeld. In de Arena Națională in Boekarest, waar het één uur later is dan in Nederland, is de kick off om 21.00 uur plaatselijke tijd.