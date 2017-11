Drie afvallers bij Oranje

Bondscoach Dick Advocaat heeft FC Groningen-goalie Sergio Padt toegevoegd aan de selectie, die nu uit 23 spelers bestaat.

Voor het Nederlands elftal staat donderdag 9 november een vriendschappelijke ontmoeting met Schotland op het programma. De aftrap in het Pittodrie Stadium in Aberdeen is om 19.45 uur lokale tijd (20.45 uur in Nederland).

Oranjes laatste wedstrijd in 2017 – uit tegen Roemenië – wordt op dinsdag 14 november gespeeld. In de Arena Națională in Boekarest, waar het één uur later is dan in Nederland, is de kick off om 21.00 uur plaatselijke tijd.