Karim Rekik niet naar Roemenië

Karim Rekik reist vanochtend niet mee met het Nederlands elftal naar Boekarest. De verdediger van Hertha BSC is ziek. Bondscoach Dick Advocaat roept geen vervanger op.

De oefenwedstrijd tegen Roemenië, Oranjes laatste in 2017, wordt morgen, dinsdag 14 november, vanaf 20.00 uur gespeeld in de Arena Națională in Boekarest.