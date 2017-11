Formule1-strijd tussen Zandvoort en Assen lijkt losgebarsten

De VVD-Statenfractie gaat een motie indienen om de Provincie zover te krijgen dat ze de komst van de Formule 1 naar het TT Circuit in Assen mede mogelijk gaan maken. VVD-Statenlid en Formule 1 liefhebber Jan Luuk Stel: “Het TT Circuit heeft al aangetoond geweldige publiekstrekkers als de Dutch TT, de Superbike, de British Superbike en zelfs Motorcross te kunnen organiseren. De Formule 1 zou in dit rijtje niet misstaan.”

Actieve lobby

Jan Luuk Stel: “Het College moet - samen met Bestuur, Directie en Stakeholders van het Circuit - actief aan de slag om Formule 1 in Assen mogelijk te maken. Niet alleen met een lobby achter de schermen, maar ook op sociale media en als onderdeel van de profilering van Noord-Nederland. Zoals momenteel gebeurt met de TopDutch-campagne. Daar heeft VVD-gedeputeerde Henk Brink zich ook sterk voor gemaakt.”

Economische spin-off

Zijn collega VVD-Statenlid Paul Moltmaker wil vooral de economische aspecten benadrukken: “Het TT Circuit zorgt niet alleen voor enorme hoeveelheden toeschouwers en bezoekers, het zorgt ook voor aanzienlijk werkgelegenheid. De economische spin-off is gigantisch. Denk daarbij aan de Luchthaven Eelde, groei in overnachtingen, meer bestedingen in de horeca, de vervoersector en detailhandel. Daarnaast is het een geweldige stimulans voor het imago van Drenthe.”

Eenvoudige aanpassingen

Nederland is helemaal in de ban van de Formule 1. Vooral dankzij de successen van Max Verstappen. Het Circuit van Zandvoort heeft al een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van Formule 1. Jan Luuk Stel: “In Zandvoort moet veel te veel gebeuren. Ook het TT Circuit heeft aanpassingen nodig. Maar die zijn eenvoudiger en dus goedkoper te realiseren. De VVD wil de Formule 1 graag voor 3 à 5 jaar naar Assen halen.”

Bedrag nodig

Het CDA heeft al gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek. Maar dat gaat de VVD niet ver genoeg. Jan Luuk Stel: “Wij willen meteen een actieve lobby. Het gaat in eerste instantie niet over geld. Maar mocht er een bedrag van de Provincie nodig zijn, dan moeten we daar naar willen kijken. Zolang het bedrag maar in verhouding staat tot de spin-off en ook andere partijen meebetalen.''