Oranje begint 2018 tegen Engeland

Het Nederlands elftal oefent vrijdag 23 maart tegen Engeland. Het duel, dat vanaf 20.45 uur plaatsvindt in de Amsterdam ArenA, is de ‘return’ van de vriendschappelijke ontmoeting in maart 2016. Oranje won het treffen op Wembley destijds met 2-1. Jamie Vardy maakte de 1-0, terwijl Vincent Janssen en Luciano Narsingh voor Nederland scoorden.

De laatste keer dat Oranje in WK-ganger Engeland zijn meerdere moest erkennen is ruim twintig jaar geleden. Tijdens het EK 1996 wonnen de Three Lions op eigen bodem met 4-1. Daarna ontmoetten de ploegen elkaar nog zevenmaal op vriendschappelijke basis. In 2001, 2012 en 2016 trok Nederland aan het langste eind en de overige vier duels (2002, 2005, 2006 en 2009) eindigden in een gelijkspel.

Vier dagen na het treffen met Engeland, dinsdag 27 maart, staat bovendien een vriendschappelijke wedstrijd in en tegen Spanje geprogrammeerd. De locatie en kick-off van deze ontmoeting wordt later bekendgemaakt.