Dick Advocaat stopt als bondscoach

De bondscoach liet dit al voorafgaande aan de oefeninterland in en tegen Roemenië weten. Dit meldt de NOS dinsdag.

Tegen SBS6 zei Advocaat over zijn vertrek: 'Ja, het lijkt me nu wel duidelijk dat dit mijn laatste wedstrijd is bij het Nederlands elftal. Nee, officieel heb ik het nog steeds niet gezegd, maar wat is officieel? en: 'k denk niet dat je bij mij tijdens het Wilhelmus een traantje zal zien. Weemoed heb je niet meer op mijn leeftijd.'

Dick Advocaat was drie keer assistent trainer bij het Nederlands elftal en drie keer bondscoach.