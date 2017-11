Badmintonspeler Erik Meijs (26) overleden na zwaar verkeersongeval in Duitsland

Topbadmintonner Erik Meijs is donderdagavond overleden aan de gevolgen van een zwaar verkeersongeval in Duitsland eerder vandaag. Dit heeft de Badminton Nederland donderdagavond bekendgemaakt.

Nederlands kampioen 2016

'Erik Meijs die in 2016 Nederlands kampioen werd in het mannenenkelspel, wist dit jaar twee toernooien op zijn naam te schrijven in Slovenië en Nieuw-Zeeland en was actief in de Duitse Bundesliga voor de 1. BC Beuel', aldus Badminton Nederland.

Wereld- en Europese kampioenschappen

De 26-jarige Meijs kwam voor Nederland uit op meerdere Wereld- en Europese kampioenschappen. In clubverband won hij in 2010 met BC Duinwijck de landstitel en de beker en in 2011 de Europa Cup. Daarnaast veroverde Erik de nationale titel U19 in 2010 en won hij in 2008 bij het Six Nations teamtoernooi met de U19 goud en de U17 zilver.