Tenniswereld rouwt om het overlijden van Jana Novotna (49)

Na een lang gevecht tegen kanker stierf Jana zondag vredig, omringd door haar familie in haar geboorteland Tsjechië, op 49-jarige leeftijd.

Jana staat bekend om haar briljante, atletische tennisspel. Tweemaal eerder bereikte de finale van Wimbledon als winnaar, ze versloeg de beroemde Française Nathalie Tauziat en won de titel in 1998. Ze won ook de WTA Finals in 1997. In totaal won Novotna 17 Grand Slam-titels, waarvan 12 in doubles en vier in mixed doubles. Ze was drievoudig Olympisch medaillewinnaar en lid van het zegevierende Fed Cup-kampioenschapsteam van haar land in 1988.

In de laatste jaren maakte Jana de overstap naar professionele coaching.