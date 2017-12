Russen mogen naar Olympische Winterspelen PyeongChang 2018

Voorwaarden

Het IOC houdt het Russische olympische comité geschorst. Russische sporters mogen onder voorwaarden deelnemen waaronder het kunnen aantonen dat ze geen doping hebben gebruikt.

Neutrale vlag

Deelname vindt dan plaats onder neutrale vlag. Dit houdt ondermeer in dat tijdens ceremonies niet het Russische volkslied wordt gespeeld maar het Olympische. Deze uitgenodigde atleten zullen deelnemen, hetzij individueel of in teamverband, onder de naam "Olympic Athlete from Russia (OAR)". Ze zullen strijden met een uniform met deze naam en onder de Olympische vlag.