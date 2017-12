Ajax en Fortuna Sittard bereiken overeenstemming over Perr Schuurs

Ajax en Fortuna Sittard hebben overeenstemming bereikt over de transfer van Perr Schuurs.

De verdediger tekent in Amsterdam een contract dat per 1 januari 2018 ingaat en een looptijd heeft van vier en een half jaar, tot en met 30 juni 2022. De jeugdinternational maakt dit seizoen op huurbasis af bij zijn huidige club, waar hij ook de jeugdopleiding heeft doorlopen. Schuurs werd op 26 november 1999 geboren in Nieuwstadt. Het talent stond nog tot en met 30 juni 2020 onder contract bij Fortuna Sittard.