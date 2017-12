Hari gaat opnieuw de ring in voor Glory

Hari zal op 3 maart 2018 de ring betreden tijdens Glory 51 in Rotterdam Ahoy. Tegen wie Badr Hari het gaat opnemen is nog niet bekend. In een video liet Hari weten dat hij iedereen uitdaagt voor een gevecht.

Het zal de eerste wedstrijd zijn na zijn nederlaag tegen regerend wereldkampioen Rico Verhoeven. Hier moest Hari voortijdig opgeven door een blessure.