Broodje kroket zorgt voor ophef

Het snavelen van broodje kroket is Feyenoordspeler Michiel Kamer duur komen te staan. Hij is hiervoor uit de selectie gezet en heeft een boete gekregen van de club.

Kramer was afgelopen thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo wisselspeler en at in de rust een broodje kroket op het veld in De Kuip. Zowel bij Feyenoord, als bij de supporters ontstond er ophef over het broodje vette hap.

Technisch directeur van Feyenoord Martin van Geel laat weten: ‘Deze actie van Michiel is onprofessioneel en wat ons betreft ontoelaatbaar. Dit gedrag past niet binnen het topsportklimaat dat wij bij Feyenoord hebben en binnen de voorbeeldfunctie die onze spelers hebben.’