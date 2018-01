Eurlings stapt op als bestuurder IOC om nasleep mishandeling vriendin

In een verklaring laat Eurlings weten zijn besluit te hebben genomen in het belang van de sport en de sporters. ‘Ik betreur de hele gang van zaken zeer. De discussie over mijn al dan niet aanblijven leidt af van waar het, juist nu, om moet gaan; de sport en de sporters. Vandaar dat ik met pijn in het hart aftreed als IOC-lid, de mooiste vrijwilligersbaan van de wereld.’

Eerder aftreden

Eurlings zou al twee weken geleden hebben aangegeven te willen aftreden maar daar zou het IOC niet aan hebben willen meewerken volgens zakenblad Quote. Het IOC heeft nooit reden gezien om de samenwerking met Eurlings stop te zetten. Dit omdat de zaak buiten de rechtszaal werd geschikt.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)