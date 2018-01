Team de Rooy maakt kostbaar navigatiefoutje

Met de vijfde tijd, 35 minuten minder snel dan de Rus Vladimir Vasilyev, kwam Gerard de Rooy over de finish van de vierde etappe van de Africa Eco Race. Het verschil met de Mini-coureur had kleiner kunnen zijn, gaf De Rooy toe. Een navigatiefoutje kostte de kopman van Petronas Team De Rooy Iveco een kleine 20 minuten.

“Dat was een beetje jammer, maar we hebben vandaag toch goed de gang erin kunnen houden. We hebben zeker 20 minuten 150 gereden. Vooral in het laatste stuk ging het erg goed.” In het eerste deel van de 499 kilometer lange etappe van Assa naar Fort Chacal moest De Rooy drie keer stoppen om over te geven. “Doordat we vanuit het bivak starten in deze rally heeft mijn ontbijt geen tijd om te zakken. Ik heb het er met onze dokter over gehad en voortaan moet ik iets eerder opstaan en vroeger ontbijten, zodat het de tijd heeft om te zakken.”

Voor het klassement maakte het niet zo heel veel verschil. De achterstand van De Rooy op overall klassementsleider Vasilyev bedraagt 2.03.55. Het verschil met het podium is 1.20. “In deze fase zijn het lange, snelle proeven waarin de auto’s in het voordeel zijn, omdat ze 180, 190 kunnen rijden op plaatsen waar een truck begrensd is op 150. Straks in Mauretanië komen er nog genoeg etappes waar dat verschil volledig weg is en waar ik tijd kan goedmaken. Ik heb het podium nog zeker niet uit mijn hoofd gezet. Er kan nog van alles gebeuren.”

De Rooy had voor de start van de etappe al besloten om het relatief rustig aan te doen, om ongemak als schade en lekke banden te voorkomen. Hij had immers geen service in de buurt voor geval van nood, omdat die gisteravond al naar Fort Chacal was vertrokken om bij daglicht en in alle rust de truck van Wuf van Ginkel onder handen te nemen.

Aangekomen in het bivak constateerde De Rooy tot zijn tevredenheid dat de monteurs goed gevorderd waren. “Ze zijn om 9 uur vanochtend begonnen en hebben alles uit elkaar getrokken en nagekeken. Er zijn wat kleine dingetjes aan het licht gekomen, maar niets wat echt zorgwekkend is. Ze hebben de schokdempers nu anders afgesteld, waardoor de truck – als het goed is – wat minder klappen krijgt. Zoals het er nu naar uit ziet, kan Wuf morgen gewoon weer rijden.”

De vijfde etappe, van Fort Chacal naar Dakhla, is 631 kilometer lang, met een special van 436 kilometer met zand en snelle paden. “Zwaar voor het materiaal en de navigator, maar een genot om te rijden”, aldus de omschrijving van de organisatie. In Dakhla is zondag de rustdag van de Africa Eco Race.