Ajax contracteert Nicolás Alejandro Tagliafico

De linksbenige verdediger tekent in Amsterdam een contract dat per direct ingaat en een looptijd heeft van 4,5 jaar, tot en met 30 juni 2022.

Tagliafico werd op 31 augustus 1992 geboren in Buenos Aires, Argentinië. Voor zijn komst naar Independiente in 2015 kwam hij uit voor Banfield, dat hem gedurende het seizoen 2012-2013 verhuurde aan Murcia. In totaal speelde hij 76 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Independiente, hij maakte daarin twee doelpunten.

