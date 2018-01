De Rooy vol gas richting rustdag, Van Ginkel valt weer stil

De vijfde etappe van de Africa Eco Race was er opnieuw een met twee gezichten voor Petronas Team De Rooy Iveco. Terwijl Gerard de Rooy met een bloedgang door de woestijn richting Dakhla reed, waar morgen de rustdag is, stond Wuf van Ginkel al op 86 kilometer in de proef stil.

Onwetend van de problemen bij zijn backup-rijder gaf De Rooy zijn Iveco Powerstar de sporen, om met de vierde tijd overall op 36.48 van etappewinnaar Vladimir Vasilyev over de streep te komen, die op 436 kilometer lag. “Het was een heel snelle proef”, vertelde De Rooy bij de finish. “Zeker 20 procent van de tijd hebben we 150 gereden. Harder kan niet. Deze woestijn is eigenlijk te groot en te vlak voor ons; ideaal terrein voor de auto’s, maar niet voor ons.”

De snelle piste had tot gevolg dat Vasilyev zijn voorsprong in het klassement iets kon uitbouwen. De Rus heeft nu 16.35 op zijn naaste belager Mathieu Serradori en 1.25.02 op Pascal Thomasse. De Rooy komt als eerste truck op de vijfde plaats, op 2.40.43 achterstand. De Tsjech Tomas Tomecek is de tweede truck, op de twaalfde plaats met 5.06.38 achterstand op Vasilyev.

De Rooy verloor halverwege de etappe een minuutje of tien door het wisselen van een band. “We waren op een steen gereden en de band liep langzaam leeg. Hij was nog niet helemaal kapot, maar het scheelde niet veel, dus was het beter om te wisselen.”

Terwijl De Rooy vanaf de finish van de proef de verbindingsroute van 175 kilometer naar het bivak in Dakhla reed, was Wuf van Ginkel in de assistentietruck van Hugo Duisters onderweg, met de Powerstar op de trailer. Op 86 kilometer in de proef ging het opnieuw mis. “Weer de motor. Alles lekt. De olie en het water gutsten eruit”, zegt Van Ginkel. “Ik baal er ontzettend van, want het wordt nu wel een heel moeilijk verhaal. Gelukkig is het morgen rustdag, dus hebben we de tijd om te kijken wat er nou precies aan de hand is en of het op te lossen is.”



