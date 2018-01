Willems verder in Dakar met 'lapjeskat'

Tot anderhalf uur voor de start van de derde etappe waren de monteurs van het Bastion Hotels Dakar Team aan het werk geweest om de zwaar beschadigde Toyota van Maik Willems weer enigszins in orde te krijgen. Het resultaat was een model-lapjeskat. “Uiterlijk vertoon interesseert me niet”, zei Willems nuchter. “Het ding moet het doen en dat doet ie.”

Met onderdelen van de afgelopen drie jaar uit de reservevoorraad en her en der geleend werd de Toyota weer opgeknapt na de driedubbele koprol in de tweede etappe. Of het nou ongeveer paste of net niet, dat deed er niet toe. “Er is fantastisch werk geleverd”, vond Willems.

Hij vond het na de pijnlijke les van zondag wel verstandiger om in de derde etappe wat rustiger aan te doen. Dat leverde na 300 kilkometer in de omgeving van Pisco de 43ste tijd op. De proef kon Willems zeer bekoren. “Hartstikke mooi. Het waren wat minder duinen dan de vorige dag, maar er zaten een paar heel gemene tussen. Daar kon je lelijk van af donderen. In het laatste deel zat een afdaling naar de oceaan; die was adembenemend mooi.”

De Dakar is nog maar drie dagen onderweg, maar Willems komt volop aan zijn trekken met zoveel zand en duinen. En er komt nog een heleboel aan. In de vierde etappe bijvoorbeeld zit 100 kilkometer duinen, in alle soorten en maten. “Je ziet wel dat het pittig is, De verschillen in het klassement zijn al enorm. Ik durf wel te zeggen dat de jongens van de mannen worden gescheiden. Hoeveel zijn er wel al niet gerold, of hebben uren vast gestaan in een duinpan? Je kunt altijd wel eens een slechte dag hebben – als onze slechte dag van deze Dakar die dag 2 was, dan teken ik ervoor – als je maar aan de gang blijft en elke dag redelijk bijtijds in het bivak bent.”



