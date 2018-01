De Rooy plankgas door eerste etappe in Mauretanië

In de eerste proef in Mauretanië ging het gaspedaal dus weer helemaal naar beneden, net als in de etappes in Marokko. De Rooy had gehoopt dat het nu gedaan was met die snelle proeven. “Gelukkig zaten er een paar slechte stukken in en was het minder saai dan de laatste etappe voor de rustdag, maar dit was inderdaad weer geen ideale proef voor de trucks.”

De gemiddelde snelheid van De Rooy werd iets getemperd door een snelle stop onderweg. “Er ging een olielampje branden. Dat moesten we even controleren, maar het was niks.”



De deelnemers aan de Africa Eco Race trokken vanochtend in karavaan over de grens van Mauretanië. Petronas Team De Rooy Iveco was als eerste over de grens, wat betekende dat Gerard de Rooy een paar uur moest wachten voor hij aan de proef kon beginnen. “Ik heb maar even een dutje gedaan”, zei hij bij aankomst in het bivak in de buurt van Chami.

Morgen staat het eerste deel van de marathonetappe op het programma. Na een special van 486 kilometer komen de deelnemers wel terug in Chami, maar moeten de voertuigen in een parc fermé dat verboden terrein is voor de assistentie.



