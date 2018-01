Ajax en Willem II bereiken overeenstemming over Damil Dankerlui

Ajax en Willem II hebben overeenstemming bereikt over de directe overgang van Damil Dankerlui naar de Tilburgse club. De verdediger stond nog tot en met 30 juni 2018 onder contract bij Ajax.

Damil Dankerlui (Amsterdam, 24 augustus 1996) speelde sinds 2011 in de jeugdopleiding van Ajax. Hij maakte op 21 oktober 2013 zijn debuut in het betaald voetbal voor Jong Ajax in de Jupiler League wedstrijd VVV-Venlo – Jong Ajax (5-1).

