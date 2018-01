Hoondert niet één keer de truck uit in ‘serieuze proef’

Gerard de Rooy stond bijna een uur muurvast in het mulle zand van de tiende etappe van de Africa Eco Race, maar Adwin Hoondert hoefde niet één keer de cabine uit. ‘Blijven rollen’ was het devies om de 408 kilometer van Amodjar naar Akjout goed door te komen. En dat was precies wat Hoondert deed.

“Het was een echt serieuze proef”, vond Adwin Hoondert bij aankomst in Akjout. “Ze hadden gezegd ‘een paar duintjes’, maar het waren er een hele hoop. Dit was, denk ik, één van de moeilijkste dagen van de rally. Zelfs De Rooy zei dat hij niet vaak zulke dagen heeft meegemaakt. Dan hebben we het niet slecht gedaan, want we zijn niet één keer de truck uit geweest.” De Rooy finishte zelfs nog achter Hoondert, die als derde truck in de uitslag staat.

Wat het moeilijk maakte was het extreem zachte zand. Overal zag Hoondert auto’s vast staan. “Ze stonden vooral in de weg. Ik kon er soms maar net aan langs. We hebben de banden zo zacht mogelijk gezet en hebben gezorgd dat we konden blijven rollen. Even verkeerd remmen of aanzetten en je stond vast. We hebben het elke keer nét gehaald. Je moest de flow er in houden.”

Het enige wat fout ging in de tiende etappe was dat Hoondert een keertje verkeerd reed. Dat was snel opgelost door simpelweg het eigen spoor terug te volgen tot het laatste waypoint. “Het was een lange dag – alweer – maar wel een heel gaaf. Veel tijd om om me heen te kijken had ik niet, maar soms waren de uitzichten simpelweg niet te missen, zo mooi.”