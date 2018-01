Opnieuw een te snelle proef voor Gerard de Rooy

De elfde etappe van de Africa Eco Race begon vroeg en was niet al te lang, omdat de deelnemers vandaag de grens met Senegal over trekken. Daar is morgen de laatste proef, een rit van 20 kilometer over het strand bij Lac Rose. Wilde De Rooy nog iets doen in het klassement, dan moest het vandaag gebeuren, maar het terrein was opnieuw niet in zijn voordeel.

“Er was geen tijd goed te maken vandaag”, constateerde De Rooy bij de finish. “De mix van zand en snelheid slaat nog te veel door in het voordeel van snelheid. De Africa Eco Race is een geweldige rally en ik heb het uitstekend naar mijn zin gehad met mooie, lange specials, maar het parcours is nog te veel gemaakt voor de buggy’s. Daar kan ik, begrensd op 150, niet tegenop.”



De tiende etappe, gisteren, was dé kans voor De Rooy om nog op het podium te komen in het eindklassement, maar dat mislukte. “Dat heb ik zelf verkloot doordat ik een uur vast kwam te zitten”, zegt hij zelfkritisch.

In het overall klassement kan Mathieu Serradori de overwinning nauwelijks nog ontgaan. De Rooy gaat op de vierde plaats de slotetappe in. Zijn achterstand op Serradori bedraagt 4.42.03. Voor het podium komt De Rooy 32 minuten tekort.