Ajax weet aanvaller Kühn tot half 2021 te strikken

'Ajax heeft overeenstemming bereikt met het Duitse Rasenball Leipzig over de overgang van Nicolas Kühn. De spits werd op 1 januari 2000 geboren in Neustad am Rübenberge, Duitsland. De 18-jarige jeugdinternational tekende een contract dat per direct ingaat en loopt tot en met 30 juni 2021. Hij zal worden toegevoegd aan de selectie van Jong Ajax', aldus Ajax.