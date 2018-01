Robin van Persie (34) zet maandag handtekening bij Feyenoord

Al mondeling akkoord

'Niets staat een terugkeer van de 102-voudig international naar De Kuip nog in de weg, nu hij tot overeenstemming is gekomen met zijn huidige club Fenerbahçe over de ontbinding van zijn contract. Feyenoord en Van Persie bereikten in eerder stadium al een mondeling akkoord over de terugkeer', aldus Feyenoord.

Van Persie meldt zich maandag in De Kuip om zich na veertien jaar weer officieel te verbinden aan Feyenoord, waar hij in 2002 zijn profcarrière begon.

