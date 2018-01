Spanjaard Carlos Sainz wint Dakar 2018

De inmiddels 55-jarihge Sainz en zijn team mochten zich in de Argentijnse stad laten huldigen als eindwinnaar van 'Dakar'. De Spanjaard had de befaamde woestijnrally acht jaar geleden ook al eens gewonnen.

Zoon Carlos Sainz junior, die zelf Formule1 coureur is voor Renault, is uitermate trots op zijn vader, zo liet hij via Twitter weten.

Trucker Ton van Genugten sloot de Dakar Rally af met een overwinning. De Brabander boekte in de slotetappe, met start en finish in Córdoba, zijn vierde dagsucces. De eindzege in de veertigste editie van de beroemde rally ging naar de Rus Edoeard Nikolajev, die vorig jaar ook al de beste was in zijn Kamaz.

Foto: Rallymaniacs

Maik Willems: Een Dakar om in te lijsten

Missie volbracht. Iets voor twaalf uur ’s middags lokale tijd brachten Maik Willems en Rob van Pelt de Toyota naar de finish van de laatste etappe van de Dakar Rally 2018. De veertigste editie was een veelbewogen Dakar, ook voor het hele Bastion Hotels Dakar Team. “Ik ben er trots op dat we deze Dakar hebben uitgereden”, zei Maik Willems. “Het was er een om in te lijsten.”

Voor Willems was het de vijfde Dakar, voor navigator Rob van Pelt zijn zestiende. “We zijn het er over eens dat dit wel ongeveer de mooiste was”, vertelt Willems. “Het is super zwaar geweest. De mannen zijn van de jongens gescheiden, als ik het zo mag zeggen. De Dakar is weer op de kaart gezet. De rest – die andere rally’s – is leuk en gezellig, maar dit is toch wel het echte werk.”

De 24ste plaats in het klassement is de beste prestatie van Willems, en weer een verbetering ten opzichte van vorig jaar. “Als ik zo doorga, moeten de topjongens rekening met me gaan houden tegen de tijd dat ik 70 ben”, grapte hij. “Alle gekheid op een stokje: ik ben er trots op. Deze Dakar uitrijden was al een hele klus. Slechts 43 van de 91 gestarte auto’s haalden de finish. Dat we dan ook nog 24ste worden is een fantastische bonus. Dat had ik tien dagen geleden niet durven dromen.”

Op de tweede dag immers hing het aan een zijden draadje, toen de Toyota in de duinen van Peru drie keer over kop ging. Met kunst- en vliegwerk en onderdelen die overal vandaan bij elkaar werden gescharreld, kon het team de auto oplappen. Alleen al dat maakte het halen van de finish een extra bijzondere prestatie. “We hebben echt hard gewerkt. Geen dag is er ruimte geweest om aan iets anders te denken dan aan de Dakar. We zijn er twee weken lang 24 uur per dag mee bezig geweest. Ik ben nooit eerder zó gereset geweest als nu.”

Het was dan ook de hoogste tijd voor een klein feestje, na de podiumceremonie zaterdagavond laat in Córdoba. “Alles wat we de afgelopen twee weken niet hebben gedaan, gaan we vanavond inhalen”, beloofde Willems.

----------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+