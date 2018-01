Loodzware loting Oranje: Frankrijk en Duitsland in Nations League

Het Nederlands elftal zal dit najaar uitkomen tegen Frankrijk en Duitsland in de Nations League. De loting woensdag in Lausanne wees uit dat Oranje uitkomt in Poule A1. 'De wedstrijden worden gespeeld tussen september en november van dit jaar', zo meldt dde KNVB woensdag.

'Buitengewoon interessante wedstrijden'

Directeur Betaald Voetbal Eric Gudde reageert verheugd op de loting van het Nederlands elftal voor de eerste editie van de Nations League. 'Als je bij de beste twaalf landen van Europa zit, weet je dat het sowieso zwaar wordt. Je had ook iets mindere landen kunnen treffen. Maar dit zijn buitengewoon interessante wedstrijden. Voor zowel spelers, staf als supporters.'

Nieuw format

Gudde is blij met het nieuwe format van de UEFA. 'De wedstrijden die we nu krijgen staan bij iedereen hoger op de agenda. Dit format is beter dan vriendschappelijke wedstrijden. Het is een grote uitdaging.' Dat is het zeker. Duitsland gaat komende zomer in Rusland proberen de wereldtitel te prolongeren. Frankrijk geldt als een van de grootste uitdagers. Oranje kent zowel tegen Duitsland als tegen Frankrijk een rijke historie vol wedstrijden die op ons netvlies staan gebrand.

Duitsland

Duitsland is onze eeuwige rivaal. Het land dat ons voor altijd een trauma bezorgde door als West-Duitsland in 1974 de wereldbeker voor onze neus weg te kapen. De zege in de halve finale van het EK '88 14 jaar later in Hamburg maakte veel goed.

Het is al even geleden dat Oranje tegen Duitsland heeft gespeeld. Op 14 november 2012 werd het in Amsterdam 0-0. Van de laatste vijf onderlinge duels wist Nederland er geen een te winnen. De totaalbalans tegen de viervoudig wereldkampioen is nog wel in het voordeel van Nederland. Van de 25 duels heeft Oranje er 8 gewonnen en 7 verloren. Tien interlands eindigen onbeslist.

Frankrijk

Aan het laatste duel met Frankrijk bewaart het Nederlands elftal slechte herinneringen. In het Stade de France wordt Oranje in augustus 2017 met 4-0 weggeblazen en vervliegt de hoop op rechtstreekse plaatsing voor het WK 2018 in Rusland. Frankrijk geldt net als Duitsland als een van de favorieten voor de wereldtitel. Bondscoach Didier Deschamps mag werken met een gouden generatie, waaronder voetballers als Pogba, Griezmann, Mbappé en Kanté.

Nederland heeft vier duels op rij van Frankrijk verloren. De laatste keer dat Nederland won is wel een hele zoete herinnering. Op het EK 2008 wordt dan vice-wereldkampioen Frankrijk met 4-1 verslagen. Als we onze ogen dicht doen, horen we Evert ten Napel: 'Sneijderrrrrrrr!' De middenvelder heeft de meeste interlands tegen de Fransen op zijn naam staan: 5. Topscorer tegen de Haantjes is Beb Bakhuys met 5 doelpunten.

De totaalbalans van onderlinge duels slaat - door de resultaten van de afgelopen jaren - licht door in het voordeel van Frankrijk. In 26 interlands staat er na 90 minuten slechts vier keer een gelijkspel op het scorebord. Frankrijk wint 12 keer. Nederland gaat er tien keer met de zege vandoor.

EK-kwalificatie

Omdat Oranje in de hoogste divisie zit, is er bij voorbaat al een goede uitgangspositie voor kwalificatie voor het EK. De potindeling voor de EK-kwalificatie gaat namelijk aan de hand van de resultaten in de Nations League. Bij de EK-kwalificatie zijn er straks tien poules.

Dat betekent dat als Oranje bij de eerste tien van de twaalf landen in Divisie A eindigt (op basis van resultaten in de poule wordt een ranglijst opgemaakt), het groepshoofd is bij de loting voor de EK-kwalificatie en dus negen andere landen uit Divisie A sowieso ontloopt. In iedere EK-kwalificatiepoule zijn er vervolgens twee tickets te vergeven voor rechtstreekse EK-kwalificatie.

Play-offs

Mocht Oranje er onverhoopt via die kwalificatiepoule niet in slagen om zich te kwalificeren, is het meer dan reëel dat het met drie andere landen nog om één EK-ticket gaat strijden. De vier beste landen uit Divisie A die zich namelijk niet via het kwalificatietoernooi hebben geplaatst voor het EK, doen daar aan mee - indien nodig aangevuld met landen uit Divisie B.

Gezien de andere landen in Divisie A, lijkt het reëel dat Nederland daar zelfs aan mee mag doen als het alle wedstrijden zou verliezen in de poulefase van de Nations League. In dat geval zou Oranje in theorie maar twee wedstrijden hoeven te winnen, in maart 2020, om zich te kwalificeren voor het EK.

